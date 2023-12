Advan Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) für die Advan-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (37) als auch der 25-Tage-RSI (47,86) deuten darauf hin, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Advan überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Advan, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Die Stimmungsänderung war gering, was das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" einstuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Advan-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält. Der GD200 verläuft bei 986,57 JPY, während der Aktienkurs bei 1043 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,72 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 1031,38 JPY, was einer Abweichung von +1,13 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".