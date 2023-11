Advan Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der Advan-RSI liegt bei 49,09, was ihn als "Neutral" klassifiziert. Der RSI25 beträgt 42,63, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral" Rating.

Die Anlegerstimmung zu Advan wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die neutralen Themen, die in den Diskussionen angesprochen wurden, führen zu einer "Gut"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Advan war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Advan aktuell bei 976,97 JPY, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 1036 JPY und damit 6,04 Prozent über der GD200. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1029,22 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.