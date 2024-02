AdvanSource Biomaterialsration Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Nordicus wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 68,75 Punkten, was bedeutet, dass die Nordicus-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 57,89, dass Nordicus weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit auch hier ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nordicus, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Nordicus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,7 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,54 USD weicht somit um -22,86 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,57 USD eine Abweichung von -5,26 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Nordicus-Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Nordicus liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 91,45 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -91,45 Prozent zur Nordicus-Aktie und zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für ihre Dividendenpolitik.