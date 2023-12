AdvanSource Biomaterialsration Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse von Nordicus-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,65 USD liegt, was einer Abweichung von -13,33 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,69 USD darunter, was einer Abweichung von -5,8 Prozent entspricht. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Nordicus daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, wodurch Nordicus insgesamt ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nordicus-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält. Allerdings ist der RSI25 bei 80, was darauf hinweist, dass Nordicus überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nordicus mit 0 Prozent 88,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 88 Prozent besitzt, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.