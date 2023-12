AdvanSix Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Advansix eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und an zwei Tagen drehte sich die Diskussion vor allem um positive Themen. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Advansix daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Advansix-Aktie ein Durchschnitt von 33,41 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 29,36 USD, was einem Unterschied von -12,12 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (27,2 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Advansix erhält daher insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell gleichbleibende Beachtung erfährt, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Advansix-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 8,38 und liegt mit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 94. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.