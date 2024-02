AdvanSix Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Aktienanalyse von Advansix zeigt, dass das Unternehmen eine Dividendenrendite von 2,24 Prozent aufweist, was 8326,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Advansix liegt bei 18,53, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der sich auf 38,94 beläuft, führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Grundlage genommen. Der GD200 liegt bei 31,22 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 28,98 USD liegt, was einer Abweichung von -7,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der GD50 beläuft sich auf 27,36 USD, was einer Abweichung von +5,92 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Advansix ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,19 auf, was 89 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 77,17. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.