AdvanSix Aktie: Was macht der Markt?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Aktie von Advansix als neutral eingestuft, da der RSI7 bei 40,87 liegt und der RSI25 bei 36,23, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Advansix eine Rendite von -33,68 Prozent erzielt, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite von Advansix mit 40,01 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die Aktie von Advansix derzeit +2,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -16,82 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als neutral eingestuft.