AdvanSix Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die fundamentale Analyse des Unternehmens Advansix zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,25 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 94,52, was einen Abstand von 90 Prozent zum KGV von Advansix bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Advansix wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Advansix liegt bei 58,15, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,08, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für Advansix.

In Bezug auf Dividenden schüttet Advansix derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, mit einem Unterschied von 8312,53 Prozentpunkten (2,15 % gegenüber 8314,68 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.