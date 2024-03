AdvanSix Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Analyse der Advansix-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einer neutralen Position befindet. Die trendfolgenden Indikatoren weisen darauf hin, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 30,24 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,69 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage. Betrachtet man jedoch den 50-Tage-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Advansix daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen rund um Advansix überwiegend positiv sind. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der geringen Rate der Stimmungsänderung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advansix bei 14, was im Vergleich zur Branche "Chemikalien" unter dem Durchschnitt liegt und zu einer Unterbewertung führt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.