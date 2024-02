AdvanSix Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Aktie von Advansix hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 31,26 USD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,41 USD, was einem Unterschied von -12,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 27,3 USD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht, und somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advansix mit einem Wert von 8,19 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Chemikalienbranche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 90,2, was einen Abstand von 91 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Bereich Dividende weist Advansix derzeit eine Dividendenrendite von 2,24 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,85 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Advansix über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf ein starkes Interesse hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Advansix in diesem Punkt.