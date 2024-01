AdvanSix Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Advansix. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 91,81 Punkten, was bedeutet, dass Advansix derzeit überkauft ist. Die Aktie wird daher als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI dagegen ist Advansix weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Advansix in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Advansix derzeit eine Dividendenrendite von 2,24 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,36 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch berücksichtigt. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich hier ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für Advansix.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Advansix wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Stimmung und keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Advansix auf der Basis des Anleger-Sentiments.