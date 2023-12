AdvanSix Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Advansix-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 15, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 31,9, was bedeutet, dass Advansix weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Advansix.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Advansix derzeit bei 2,15 Prozent und somit unter dem Branchendurchschnitt von 8273,88. Dies ergibt eine Differenz von -8271,73 Prozent zur Branche und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 33,47 USD für den Schlusskurs der Advansix-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 29 USD, was einem Unterschied von -13,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs von 27,18 USD über dem 50-Tages-Durchschnitt von 27,18 USD, was eine Bewertung von "Gut" nach sich zieht. Insgesamt erhält Advansix somit eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Advansix eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung des Unternehmens.

In Zusammenfassung erhält Advansix von der Redaktion Bewertungen von "Gut" im RSI, "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik, "Neutral" in der einfachen Charttechnik und eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.