AdvanSix Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse der Advansix-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 27,12 USD eine Entfernung von -12,57 Prozent zum GD200 (31,02 USD) aufweist. Dies deutet charttechnisch auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 27,43 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -1,13 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Advansix als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar verändern kann. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Advansix wurde als unterdurchschnittlich gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf dieser Basis ist Advansix mit einem Wert von 16,03 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche, und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 75,49, was einen Abstand von 79 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Advansix mit einer Rendite von -30,1 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 797,43 Prozent, wobei Advansix mit 827,53 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.