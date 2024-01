Adval Tech Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Schweizer Unternehmen Adval Tech wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 63,57 bewertet, was 95 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Anhand dieser Kennzahl lässt sich eine Unterbewertung der Aktie feststellen, wodurch die fundamentale Analyse die Einstufung "Schlecht" ergibt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen war.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Adval Tech-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 117,65 CHF lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 105 CHF, was einem Unterschied von -10,75 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 110,86 CHF (-5,29 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Adval Tech-Aktie einen neutralen Titel, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Dabei liegt der RSI7 bei 81,82 und der RSI25 bei 80, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.