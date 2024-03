Adval Tech Aktie: Das liegt auf Eis

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adval Tech mit 63 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 63,57 Euro für jeden Euro Gewinn von Adval Tech zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche liegt dieser Wert 4 Prozent niedriger. Der Branchendurchschnitt im Bereich "Maschinen" beträgt derzeit 66, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt viele positive Meinungen geäußert, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Adval Tech-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Adval Tech auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI aktuell 50 Punkte beträgt und die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Schlecht" bewertet, da der RSI25 bei 71,67 liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Insgesamt wird die Adval Tech-Aktie somit mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.