Adval Tech Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) der Adval Tech-Aktie zeigt einen Wert von 76,92, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -9,08 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 114,39 CHF mit dem aktuellen Kurs von 104 CHF. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adval Tech-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung für Adval Tech wurde in den vergangenen zwei Wochen als besonders positiv bewertet, wobei überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist die Adval Tech-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,75%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.