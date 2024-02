Adval Tech Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Adval Tech zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was auf normale Aktivität hinweist und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Adval Tech eine Rendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,75% liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Adval Tech nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt mit 63,57 insgesamt 84 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", was zu einer schlechten fundamentalen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt Abweichungen beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Adval Tech-Aktie der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer schlechten charttechnischen Bewertung. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe beieinander, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.