Adval Tech Aktie: Ruhig bleiben!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Adval Tech als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 57,69, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 59,38 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite für Adval Tech beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 3,03 Prozent unter dem Mittelwert (3,03) für diese Aktie. Daher erhält Adval Tech eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -13,63 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 111,15 CHF mit dem aktuellen Kurs (96 CHF) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 102,54 CHF unter dem letzten Schlusskurs (-6,38 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Adval Tech-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Adval Tech in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Adval Tech auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.