Adval Tech Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Aktie von Adval Tech wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet betrachtet, da das KGV von 63,57 insgesamt 103 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" von 31,31 liegt. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen über die Aktie von Adval Tech geäußert wurden. Dies führte dazu, dass die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut" ergab.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Adval Tech in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird.

Der Vergleich des Aktienkurses von Adval Tech mit anderen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche ergibt eine Underperformance von -23,45 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Durchschnitt von 3,1 Prozent bei ähnlichen Aktien. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Adval Tech 26,94 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.