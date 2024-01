Adval Tech Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von Adval Tech wird im Vergleich zur Industrie als schlecht bewertet, da die Rendite mit -23,45 Prozent mehr als 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Maschinen-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 3,64 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Adval Tech mit 27,08 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem insgesamt schlechten Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Adval Tech-Aktie als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 81,82, was zu einer schlechten Empfehlung führt, während der RSI25 bei 80 liegt und ebenfalls zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als schlecht bewertet.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 117,65 CHF für den Schlusskurs der Adval Tech-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 105 CHF, was einer Abweichung von -10,75 Prozent entspricht und somit zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (110,86 CHF) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -5,29 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem neutralen Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb Adval Tech in dieser Hinsicht ebenfalls ein neutrales Rating erhält.