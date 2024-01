Adval Tech Aktie: Bloß aufpassen!

Die Aktie von Adval Tech bietet derzeit keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Maschinen. Anleger sollten berücksichtigen, dass der Ertrag um 3,03 Prozentpunkte niedriger ausfällt. Dies wirft ein schlechtes Licht auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Adval Tech ist neutral. In den letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Adval Tech derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 117,8 CHF, während der Aktienkurs bei 105 CHF liegt, was einer Abweichung von -10,87 Prozent entspricht. Auch der GD50 weist mit 110,98 CHF eine Abweichung von -5,39 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Adval Tech-Aktie überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 81) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 80) führen zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Adval Tech-Aktie.