Adva Optical Networking: Ein mittelfristiges Kursziel von 20,40 €

Die Aktie von Adva Optical Networking wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kurspotenzial liegt bei +0,99% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 02.05.2023 stieg die Aktie um +1,41%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 20,40 €

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,25

Adva Optical Networking verzeichnete gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg um +1,41%. In den vergangenen fünf Handelstagen wurde ein Plus von insgesamt +0,50% erzielt.

Der Markt scheint also derzeit relativ zuversichtlich zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Adva Optical Networking liegt bei 20,40 € laut Bankanalysten. Somit bietet sich aktuell ein Potenzial von +0,99% für Investoren an.

Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht aufgrund des positiven Trends in letzter...