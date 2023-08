Adva Optical Networking: Potenzial für Anleger bei einem Kursziel von 19,89 EUR

Die Aktie von Adva Optical Networking hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,25% hingelegt und erreichte in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +0,75%. Der Markt scheint derzeit relativ neutral eingestellt zu sein. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 19,89 EUR.

• Am 04.08.2023 lag die Kursentwicklung bei +0,25%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 19,89 EUR

• Guru-Rating wurde auf 2,25 angepasst

Trotzdem ist nicht jeder Analyst optimistisch im Hinblick auf Adva Optical Networking. Drei Experten haben sich als “Halten” positioniert und vier andere empfehlen einen Verkauf der Aktie. Ein Experte sagt sogar einen sofortigen Verkauf voraus.

Das Guru-Rating hat sich kürzlich auf 2,25 geändert...