Adva Optical Networking: Mittelfristiges Kursziel von 20,40 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Adva Optical Networking derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 20,40 EUR (+4,51% vom aktuellen Kurs entfernt). Am letzten Handelstag legte die Aktie um +0,21% zu und in den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Plus auf +0,93%. Die Marktstimmung scheint daher neutral zu sein.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass Adva Optical Networking ein mittelfristiges Kurspotenzial von +4,51% hat und empfehlen Investoren somit einen Kauf. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung: drei Experten bewerten die Aktie mit “halten”, während vier weitere sie als Verkauf einstufen. Ein Experte geht sogar davon aus, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,25.

Zusammengefasst hat Adva...