Adva Optical Networking: Kursziel wird von Analysten höher angesetzt - 20,40 EUR

Am gestrigen Handelstag ging die Aktie von Adva Optical Networking um -0,55% zurück. In den vergangenen fünf Tagen ergab sich ein kumulierter Verlust von -0,20%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten bewertet das mittelfristige Potenzial der Aktie bei einem Kursziel von 20,40 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies für Investoren einen möglichen Gewinn in Höhe von +2,31% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach dem jüngsten neutralen Trend.

• Adva Optical Networking verzeichnete am 17.07.2023 ein Minus von -0,55%

• Das aktuelle Kursziel für Adva Optical Networking beträgt 20,40 EUR

• Die Durchschnittsbewertung des Guru-Ratings liegt nun bei 2,25 nach zuvor ebenfalls 2,25

Während drei Experten eine neutrale Haltung...