Adva Optical Networking: Kursziel von 20,40 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Adva Optical Networking-Aktie einen Rückgang von -0,20% an der Börse. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Wachstum jedoch +0,30%. Das Marktverhalten scheint daher momentan neutral zu sein.

Die Analysten sind hingegen der Meinung, dass derzeit eine Fehlbewertung vorliegt und das wahre Kursziel des Unternehmens bei 20,40 EUR liegt. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, würde dies ein Potenzial von +2,62% für Investoren eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des kürzlichen neutralen Trends.

Das “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 2.25 unverändert.