Adva Optical Networking: Kursziel von 20,40 EUR

Am gestrigen Tag verbuchte Adva Optical Networking an der Börse einen Rückgang um -0,25%. In den letzten fünf Handelstagen stagnierte die Aktie und verzeichnete keine Veränderungen. Die Bankanalysten sehen das Potenzial der Aktie jedoch bei einem mittelfristigen Kursziel von 20,40 EUR (+2,00%).

• Adva Optical Networking: -0,25% Kursentwicklung am 11.05.2023

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 20,40 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 2,25 unverändert

Die Experten sind sich einig: Derzeit ist die Aktie von Adva Optical Networking unterbewertet. Dennoch teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Laut “Guru-Rating” hat sich nichts geändert im Vergleich zur vorherigen Bewertung (“Guru-Rating ALT”). Von insgesamt acht Analysteneinschätzungen empfehlen drei Experten die...