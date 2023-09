Adva Optical Networking: Kursziel von 18,36 EUR

Laut Analysten ist die Aktie von Adva Optical Networking derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 18,36 EUR, was einem potenziellen Gewinn in Höhe von -8,20% entspricht.

Am gestrigen Handelstag blieb der Kurs unverändert und summierte sich somit auf eine neutrale Entwicklung in den letzten fünf Tagen. Die Stimmung am Markt bleibt daher relativ neutral.

Von insgesamt acht Bankanalysten bewerten drei die Aktie mit “Halten”, während vier Experten einen Verkauf empfehlen und einer sogar zu sofortigem Verkauf rät. Der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen beträgt aktuell null Prozent.

Das Guru-Rating wurde auf 2,25 angepasst und bestätigt somit die nicht-positive Einschätzung der Aktienlage.