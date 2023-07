Adva Optical Networking: Kursziel bei 20,40 EUR

Die Aktie von Adva Optical Networking ist laut Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kurspotenzial liegt bei +2,41% des aktuellen Preises.

• Adva Optical Networking verzeichnete am 07.07.2023 eine neutrale Entwicklung mit 0,00%

• Mittelfristiges Kursziel von 20,40 EUR

• Guru-Rating von Adva Optical Networking beträgt nun 2,25 nach zuvor 2,25

In den letzten fünf Handelstagen hat sich der Preis der Aktie um -0,10% entwickelt und zeigt damit einen neutralen Trend an. Die Meinungen der Analysten sind jedoch eindeutig: Der durchschnittliche Wert für das mittelfristige Kursziel belauft sich auf 20,40 EUR und lässt somit eine Investitionsmöglichkeit mit einem Kurspotenzial in Höhe von +2,41% entstehen.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht – so haben drei Experten die Bewertung “halten” ausgesprochen...