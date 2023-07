Adva Optical Networking: Kursziel bei 20,40 EUR

Die Aktie von Adva Optical Networking wurde laut Analysten bisher nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 20,40 EUR – ein Potenzial von +2,41% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 06.07.2023 verzeichnete Adva Optical Networking einen Rückgang um -0,20%

• Guru-Rating von Adva Optical Networking beträgt nun 2,25

• Von den befragten Experten empfehlen drei die Aktie zu halten; vier empfehlen sie zu verkaufen und einer sogar sofort zu verkaufen

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,01% verbuchen – der Markt scheint also relativ optimistisch gestimmt zu sein.

Allerdings sind nicht alle Bankanalysten derselben Meinung bezüglich des mittelfristigen Kursziels. Während drei Experten sich neutral positionieren und vier die Aktie zum Verkauf raten würden...