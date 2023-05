Adva Optical Networking: Kursziel bei 20,40 € - Analystenbewertung

Adva Optical Networking wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 20,40 €, was einem Potenzial von +1,75% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Adva Optical Networking: Am 03.05.2023 mit -0,74%

• Aktuelles Kurspotenzial von +1,75%

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie um -0,74%. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie jedoch ein Plus von +0,25% verbuchen. Ein pessimistischer Trend am Markt scheint momentan vorzuliegen.

Von insgesamt vier Analysten halten drei Experten das Rating “halten”, während einer einen “Verkauf” empfiehlt.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 2,25.

Obwohl das aktuelle Kursziel vielversprechend aussieht und es noch optimistische Stimmen gibt (Anteil der Analysten: 0%), sollten Anleger eine fundierte Analyse durchführen und Risiken...