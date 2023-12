Adva Optical Networking-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Aktie von Adtran Networks zeigt, dass der aktuelle Kurs von 20,1 EUR neutral bewertet wird, da er sich 0 Prozent vom GD200 (20,1 EUR) entfernt befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 19,98 EUR, was einem Abstand von +0,6 Prozent entspricht und daher ebenfalls zu einem neutralen Signal führt.

Im Branchenvergleich zur Informationstechnologie-Branche weist die Aktie von Adtran Networks eine Rendite von -8,17 Prozent auf, was mehr als 15 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Auch im Vergleich zur Kommunikationsausrüstung-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,46 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Adtran Networks mit -3,71 Prozent deutlich darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Adtran Networks als neutral bewertet, da die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Adtran Networks niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt. Die Differenz beträgt 3,18 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,18 %).

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Aktie von Adtran Networks in verschiedenen Kategorien der Analyse.