Adva Optical Networking: Bankanalysten sehen Kursziel bei 19,89 EUR

Die Adva Optical Networking-Aktie wird laut Analysten derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 19,89 EUR – eine Chance von -0,55% für Investoren.

• Am 09.08.2023 verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +0,20%

• Guru-Rating beträgt nun 2,25 nach zuvor ebenfalls 2,25.

• Eine neutrale Stimmung am Markt ließ sich in den letzten fünf Handelstagen beobachten (0%).

Obwohl das Unternehmen gestern ein Plus von +0,20% verzeichnen konnte und es zu einer neutralen Marktentwicklung innerhalb der letzten Woche kam, gibt es immer noch vier Analysten mit einem “Verkauf”-Rating sowie einen Experte(n), welcher sogar zum Verkauf rät.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Stimmung ist weitgehend pessimistisch und auch das Guru-Rating bestätigt dies durch eine unveränderte Bewertung seit dem letzten Bericht...