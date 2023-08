Adva Optical Networking: Bankanalysten sehen Kurspotenzial - 19,89 EUR das mittelfristige Kursziel

Am gestrigen Handelstag blieb der Kurs von Adva Optical Networking unverändert und auch in den vergangenen fünf Handelstagen gab es keine größeren Veränderungen. Die Stimmung am Markt ist momentan neutral.

Laut Expertenmeinungen wird die Aktie von Adva Optical Networking jedoch unter Wert gehandelt und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 19,89 EUR. Ein Investment könnte somit eine potentielle Rendite von -0,25% eröffnen.

Allerdings gibt es nicht nur optimistische Bewertungen: Während drei Analysten die Empfehlung “halten” geben, befürworten vier weitere einen Verkauf der Aktien. Eine Stimme mahnt sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating liegt aktuell bei 2,25 nach zuvor bereits 2,25 Punkten.