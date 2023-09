Adva Optical Networking: Bankanalysten rechnen mit Kursziel von 18,36 EUR (-8,20%)

Die Aktie von Adva Optical Networking hat in der vergangenen Handelswoche eine neutrale Entwicklung verzeichnet und blieb am gestrigen Tag unverändert. Doch die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 18,36 EUR – was einem möglichen Verlust in Höhe von -8,20% entspricht.

• Am 11.09.2023 wurde eine Kursentwicklung von 0,00% erzielt

• Laut Analysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 18,36 EUR

• Derzeitiges Guru-Rating beträgt 2,25 nach zuvor ebenfalls 2,25

Von insgesamt acht Analysteneinschätzungen empfehlen drei Experten die Aktie zu halten und vier weitere sprechen sich sogar für einen Verkauf aus. Nur ein Experte plädiert dafür Adva Optical Networking sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating lässt keine Hoffnung aufkeimen und bestätigt den negativen Trend.

Trotzdem...