Adva Optical Networking: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 18,36 EUR

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Adva Optical Networking an Wert verloren und damit eine vollständige Handelswoche mit einem Plus von 0,20% abgeschlossen. Der Markt zeigt sich derzeit relativ neutral.

Dennoch sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das wahre Kursziel der Aktie bei 18,36 EUR liegt. Dies würde Investoren ein Potential von -8,11% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Insgesamt haben sich drei Experten auf “halten” positioniert und vier weitere empfehlen einen Verkauf der Aktie. Ein Experte geht sogar davon aus, dass Adva Optical Networking sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating für das Unternehmen beträgt nun 2,25 nach zuvor ebenfalls 2,25 Punkten.