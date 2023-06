Adva Optical Networking: Analysten sehen Kursziel bei 20,40 EUR

Die Aktie von Adva Optical Networking hat am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,41% verzeichnet und liegt damit nach einer vollständigen Handelswoche bei einem Plus von +0,93%. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre mittelfristige Kursziel für die Adva Optical Networking-Aktie bei 20,40 EUR liegt. Dies würde Investoren ein Potenzial von +4,08% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des neutralen Trends der vergangenen Tage.

Insgesamt gibt es drei “halten”-Bewertungen und vier “Verkauf”-Empfehlungen unter den sieben befragten Bankanalysten. Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau von 2,25.

Zusammenfassend:

– Die Aktie zeigt in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg um +0,93%

– Das mittelfristige Kursziel...