Adva Optical Networking: Analysten sehen Kursziel bei 20,40 EUR

Die Aktie von Adva Optical Networking hat gestern eine positive Entwicklung von +0,73% am Finanzmarkt verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch eine negative Performance von -2,32%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die aktuelle Kursentwicklung nicht gerechtfertigt ist und das wahre Kursziel derzeit bei 20,40 EUR liegt.

• Am 26.05.2023 mit +0,73%

• Das Kursziel von Adva Optical Networking beträgt 20,40 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,25

Ein mittelfristiges Investitionspotenzial in Höhe von +5,15% eröffnet sich somit für Anleger. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei einem Wert von 2,25 und zeigt damit keine positiven Signale für die Aktie an.

Von insgesamt...