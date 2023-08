Adva Optical Networking: Analysten sehen Kursziel bei 19,89 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Adva Optical Networking an der Börse eine negative Kursentwicklung von -0,10%. Seit Anfang August beträgt die positive Bilanz jedoch +2,78%, was für optimistische Stimmung am Markt sorgt.

Die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für Adva Optical Networking liegt bei 19,89 EUR. Dies bedeutet ein Potenzial von -0,25% zum aktuellen Preisniveau. Allerdings gibt es nicht nur positive Stimmen unter den Experten. Während drei sich neutral positionieren und vier zurzeit einen Verkauf empfehlen würden, raten sogar ein bis zwei Analytiker zu einem sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating wurde nun auf 2,25 bewertet und signalisiert somit keine klare Tendenz in Bezug auf künftige Entwicklungen des Unternehmens.