Adva Optical Networking: Analysten sehen Kurspotenzial von fast 5%

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Adva Optical Networking an Wert und erreichte eine Kursentwicklung von -1,12%. Die vergangenen fünf Handelstage summieren sich auf einen Verlust von -0,41%, was auf eine neutrale Stimmung hinweist. Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 20,40 EUR liegt und somit ein mittelfristiges Potenzial von +4,94% vorhanden ist.

• Aktuelle Bewertung: Guru-Rating bleibt konstant bei 2,25

• Experteneinschätzungen: größtenteils neutral mit “halten”-Bewertungen

• Optimistische Einschätzung durch Analystenanteil nahezu nicht vorhanden

Zwar teilen nicht alle Bankanalysten diese Auffassung wegen des neutralen Trends in letzter Zeit, jedoch halten drei Experten die Aktie für kaufenswert und vier für verkaufsreif. Eine weitere Person empfiehlt sogar sofortigen Verkauf. Das...