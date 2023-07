Adva Optical Networking: Analysten bewerten Aktie als unterbewertet - Kursziel bei 20,40 EUR

Die Aktie von Adva Optical Networking hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,20% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +1,94% zugelegt. Die Stimmung am Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie noch immer nicht richtig bewertet ist. Im Durchschnitt sehen sie ein mittelfristiges Kursziel von 20,40 EUR voraus. Damit eröffnet sich für Investoren ein Potenzial von +2,10%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Das Guru-Rating beträgt nun 2,25 nach einem vorherigen Wert ebenfalls von 2,25. Unter den analysierenden Experten herrscht weitgehend Neutralität mit drei “halten”-Bewertungen. Vier Analysten empfehlen weiterhin einen “Verkauf” und einer rät sogar...