Adva Optical Networking: Aktuelle Überbewertung mit Kursziel bei 20,40 EUR

Gestern verzeichnete Adva Optical Networking im Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,41%. In der vergangenen Handelswoche betrug die Gesamtrendite jedoch +0,93%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Laut Bankanalysten ist die Aktie von Adva Optical Networking derzeit nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 20,40 EUR. Bei einer aktuellen Bewertung von 19,45 EUR würde das ein Potenzial für Investoren in Höhe von +4,94% ergeben.

Die Meinungen unter Analysten sind geteilt: Drei Experten halten die Aktie für “halten”, während vier andere sie als Verkauf empfehlen. Ein Experte plädiert sogar dafür, sofort zu verkaufen. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,25.

Zusammenfassend liegt das aktuelle Kurspotenzial bei knapp unter +5%, jedoch sollten Anleger den unterschiedlichen...