Adva Optical Networking: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel von 20,40 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die Bewertung der Adva Optical Networking Aktie derzeit nicht korrekt. Das wahre Kursziel liegt bei 20,40 EUR und somit um +2,20% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 20.07.2023 legte die Adva Optical Networking Aktie um +0,10% zu

• Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 20,40 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 2,25 nach zuvor ebenfalls 2,25

Am gestrigen Handelstag hat sich die Adva Optical Networking Aktie um +0,10% entwickelt. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtergebnis von -0,45%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung hindeutet.

Obwohl die Stimmung neutral erscheint sind sich die Bankanalysten jedoch einig: Das wahre Kursziel von Adva Optical Networking liegt bei 20,40 EUR. Dies würde Investoren einen potentiellen Gewinn von +2,20%...