Adva Optical Networking Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Adtran Networks-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 54,55 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral" Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Adtran Networks.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,17 Prozent erzielt, was 17,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -2,51 Prozent, und Adtran Networks liegt aktuell 5,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Adtran Networks deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Aktuell bietet die Aktie von Adtran Networks eine Dividendenrendite von 0 %, was 3,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.