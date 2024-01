Adva Optical Networking Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Adtran Networks schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 0 %, was 3,11 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt von 3,11 %.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Adtran Networks überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Hingegen wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse des Schlusskurses der Adtran Networks-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 20 EUR eine Abweichung von nur -0,3 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aufweist. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet ist Adtran Networks im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) überbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 89,79 im Vergleich zum Branchen-KGV von 54,84. Dadurch ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.