Adva Optical Networking Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Aktie von Adtran Networks wird in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 90,02 insgesamt 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung", der bei 76,09 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Adtran Networks-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 19,96 EUR angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt mit 20 EUR um +0,2 Prozent darüber, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,03 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,15 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Adtran Networks-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der Einschätzung durch Anleger spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Adtran Networks in den sozialen Medien diskutiert. Aus diesem Grund erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite der Adtran Networks-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt somit 3,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommunikationsausrüstung, 3,18). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Adtran Networks-Aktie sowohl in Bezug auf fundamentale, technische und sentimentale Faktoren als auch in Bezug auf die Dividendenpolitik.