Adva Optical Networking Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Adtran Networks. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es konnten keine negativen Diskussionen aufgezeichnet werden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Adtran Networks.

Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu einem "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Adtran Networks zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum ebenfalls negativ abgenommen, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Adtran Networks-Aktie beträgt aktuell 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,09, was bedeutet, dass Adtran Networks weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Schließlich zeigt die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, dass die Adtran Networks derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der Kurs der Aktie verläuft um -0,15 Prozent über dem GD200 des Wertes, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Wert Einstufung. Insgesamt liefert die technische Analyse ein Rating von "Neutral" für die Aktie von Adtran Networks.