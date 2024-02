Adva Optical Networking Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI von Adtran Networks liegt bei 50, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,55 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 89, was bedeutet, dass die Börse 89,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Adtran Networks zahlt. Dies ist eine Überbewertung im Vergleich zu anderen Werten in der Branche, deren Durchschnittswert bei 55 liegt. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Adtran Networks in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,17 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -5,41 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -2,76 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Adtran Networks um 10,34 Prozent niedriger. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Adtran Networks derzeit bei 19,94 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 20 EUR gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,3 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 20,05 EUR, was einen Abstand von -0,25 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".