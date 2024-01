Adva Optical Networking Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Aktienanalyse der Adtran Networks zeigt, dass der Kurs der Aktie derzeit um -0,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +0,25 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, der durch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz beurteilt wird, hat die Aktie von Adtran Networks in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Adtran Networks liegt derzeit bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 57 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis insgesamt "Neutral".

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite der Aktie von Adtran Networks bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht", da die Dividenden niedriger ausfallen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Adtran Networks-Aktie aus technischer und sentimentaler Sicht, während die Dividendenausschüttung als verbesserungswürdig eingestuft wird.