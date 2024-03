Adva Optical Networking Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Aktie von Adva Optical Networking wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf -8,11% vom aktuellen Kursniveau entfernt gesehen.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 01.03.2024 verzeichnete Adva Optical Networking am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,10%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage summierten sich auf -0,35%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit relativ neutral gestimmt ist.

Expertenmeinungen

Die Analysten in den Bankhäusern sind der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für Adva Optical Networking bei 18,36 EUR liegt, was einem potenziellen Kursrisiko von -8,11% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da 2 Experten die Bewertung “halten” vergeben, während 4 Analysten die Aktie als “Verkauf” einstufen. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Dies lässt den Anteil der Analysten, die noch optimistisch sind, bei 0,00% liegen.

Guru-Rating

Zusätzlich zur Einschätzung der Analysten wird auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt, das derzeit bei 2,14 liegt.

Insgesamt zeigen die Meinungen der Experten und der Trend-Indikatoren, dass die Aktie von Adva Optical Networking derzeit kontrovers bewertet wird, wobei einige Analysten pessimistisch sind und andere neutral bis optimistisch. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen Kursentwicklung wider.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird und ob sich die Meinungen der Analysten und der Trend-Indikatoren angleichen werden.

